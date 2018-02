Treinador-adjunto do Gondomar agredido no balneário por jogadores do Canelas

André Teixeira ficou com a cara "muito mal tratada" e teve de ir para o hospital.

20:08

Um novo episódio de violência volta a envolver o Canelas. O jornal Record noticia este domingo que, após o final do jogo entre o Gondomar e o Canelas (1-0 para a equipa da casa) gerou-se uma confusão nos balneários, com o treinador adjunto do Gondomar a ser agredido.

O Record cita fontes próximas dos dois clubes, que revelam que os desacatos se iniciaram a partir de um desentendimento entre Tiago Silva (atual jogador do Canelas e ex-jogador do Gondomar) e André Teixeira, treinador adjunto do Gondomar.

Na sequência desta discussão, vários jogadores do Canelas a entrarem no balneário do Gondomar, onde as agressões continuaram.