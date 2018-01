Treinador do Fluminense dá Wendel como certo no Sporting

Os negócios, rumores e confirmações da reabertura do mercado futebolístico.

17:52

- Abel Braga, treinador do clube Fluminense, deu esta terça-feira como certa a a saída do brasileiro Wendel para o Sporting.



"Para mim é muito ruim, mas sabemos que a situação do Fluminense é caótica, então vamos perder o jogador. O adepto não gosta, mas sabe que não tem outro jeito. O adepto não quer saber de negócios, quer é ganhar. Quando saem jogadores do nível deste, é claro que ninguém gosta", referiu Abel Braga em entrevista à TSF. "Acho que foi uma escolha muito bem feita. É esperar ele ter uma acalmia nestes últimos cinco meses da época de adaptação, é um jogador diferenciado. De certeza que o Sporting não só ‘pegou’ um grande jogador mas também um grande investimento. Um jogador que vai dar um retorno muito grande", acrescenta o técnico.



- Ainda sobre os alvos do Sporting, outro treinador falou de um salvo dos Leões. Diego Simeone falou esta terça-feira sobre a provável saída de Luciano Vietto do Atlético de Madrid: "Falei com o Luciano. Tem possibilidades de sair e desejo-lhe o melhor. Oxalá sai para uma equipa competitiva. Aborrece-me a sua saída porque não o foi acompanhado de golos numa equipa que não espera. Mas foi um dos nossos melhores futebolistas". Valência e Sporting estão na corrida pelo avançado argentino.





- De França chega a notícia de que o PSG quer vender rapidamente Gonçalo Guedes, vendido aos parisienses pelo Benfica no mercado de inverno de 2017. O avançado português está emprestado ao Valência, onde tem sido uma das revelações do campeonato espanhol. Mas o clube de Neymar precisa de compensar as compras milionárias do brasileiro e de Mbappé para escapar a um castigo da UEFA por quebra do fair play financeiro. Além do Valência, Guedes tem outros clubes interessados.



- Diego Costa foi convocado pelo treinador Diego Simeone para o encontro da Taça de Espanha entre o Atlético Madrid e o Lérida. O avançado, que foi dispensado pelo Chelsea no final da época passada, está sem jogar desde junho. O Atlético viu finalmente terminar o castigo imposto pela UEFA e já pode inscrever novos jogadores.



- O jornal espanhol Marca dá conta das negociações entre o Barcelona e o Liverpool por Philipe Coutinho. Os catalães querem o jogador brasileiro já em janeiro, mas o treinador Jurgen Klopp não parece interssado em libertá-lo antes do final da época. Fala-se de um negócio a rondar os 150 milhões de euros.



Segunda-feira, 1 de janeiro



- Em Itália fala-se do interesse do Nápoles em contratar o espanhol Grimaldo, lateral esquerdo do Benfica. O clube da Luz também deverá aproveitar a reabertura do mercado para contratar um defesa central.



- O longo calvário de Adrien Silva fora dos relvados acabou, finalmente. O jogador vendido pelo Sporting ao Leicester no último dia do mercado de verão pôde, finalmente , jogar pelo clube inglês. Adrien entrou em campo nos últimos minutos da partida contra o Huddersfield, ajudando a grantir a vitória por 3-0. Nas costas tinha o número 14 - que corresponde aos terríveis segundos que fizeram a FIFA recusar a sua inscrição em Setembro.



- O holandês Van Dijk apresentou-se esta segunda-feira no seu primeiro treino no Liverpool. O central holandês é, para já, a mais cara transferência do mercado de inverno, tendo rendido cerca de 80 milhões de euros ao Southampton.