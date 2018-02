Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador do Olympiacos tem alta hospitalar após agressão no jogo com o PAOK

Óscar García foi atingido por um rolo de papel utilizado em caixas registadoras nos minutos iniciais do jogo.

13:10

O treinador do Olympiacos, o espanhol Óscar García, recebeu esta segunda-feira alta hospitalar, depois de ter permanecido em observação durante a noite, em consequência dos ferimentos sofridos durante o jogo com o PAOK, do campeonato grego de futebol.



García, que foi atingido por um rolo de papel utilizado em caixas registadoras nos minutos iniciais do jogo, sofreu um edema no lábio superior e queixava-se de dores na mandíbula e pescoço, tonturas e náuseas, razão pela qual ficou em observação.



O adepto do PAOK que lançou o objeto foi identificado e deverá comparecer hoje em tribunal, enquanto o encontro entre o PAOK, líder da prova, no qual alinha o português Vieirinha, e o Olympiacos, equipa de André Martins, foi adiado.