Vasco Seabra acredita numa surpresa frente ao "favorito" Benfica

O treinador Vasco Seabra disse esta quarta-feira acreditar numa surpresa do Paços de Ferreira diante do "favorito" Benfica, no arranque do Grupo D da Taça da Liga de futebol, na quinta-feira.

Na conferência de antevisão ao jogo no Estádio da Luz, Vasco Seabra começou por assumir "totais" responsabilidades do Paços de Ferreira na competição, repetindo a ideia de que "todas as competições e jogos são oportunidades" para a equipa crescer e valorizar-se.

"Estamos acordados, ligados, jogamos todos os jogos para ganhar e que [quinta-feira] seja o nosso momento", disse o técnico, sem valorizar excessivamente o último jogo com o Feirense (derrota por 2-0), esperando, antes, ver nesta nova oportunidade de crescimento capacidade para a equipa "dar mais um salto".



Para Vasco Seabra, "é natural que [o Benfica] seja favorito", lembrando que, "independentemente de quem jogar no Benfica, serão sempre excelentes executantes" e a equipa vai apresentar "grande dinâmica e vai querer ganhar", sendo estas, no entanto, premissas a respeitar também pelo Paços de Ferreira.



"O Benfica é favorito e é natural que seja, mas, se existe jogo, existe capacidade para nós jogarmos e vontade de sermos nós a trazer o jogo para o nosso lado. Acreditamos nisso [numa surpresa]", sublinhou.









O técnico pacense relativizou também o momento de defrontar o Benfica, no final do ano civil e no intervalo de uma quadra festiva, argumentando que "é sempre boa altura para jogar" frente a "um adversário de grande valor", que vai obrigar a equipa a "estar no seu melhor".



"Não desprezamos jogos e tradições, gostávamos de atingir a final, mas antes temos de nos focar neste jogo", afirmou Vasco Seabra, recordando a final da Taça da Liga perdida pelo Paços para o Benfica (1-2) em 2010/11, na final que presenciou nas bancadas do Municipal de Coimbra, enquanto adepto pacense.



Taça da Liga favorece os fortes

Vasco Seabra desvalorizou ainda o modelo da Taça da Liga de futebol, apesar de reconhecer que o formato atual "favorece os mais fortes".



"Podemos continuar a debater essa questão, sendo certo que a competição favorece os mais fortes. Defendemos outro modelo, mas a decisão não passa por nós e, por isso, temos de olhar só para nós e aquilo que podemos ou não fazer", disse Vasco Seabra.



Os tricampeões nacionais e detentores do troféu realizam na fase de grupos da competição dois jogos como visitado e apenas um como visitante, à semelhança dos igualmente favoritos FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, por oposição às restantes equipas, incluindo o Paços de Ferreira.



Durante o período de perguntas, Vasco Seabra foi ainda desafiado a pronunciar-se sobre a reabertura do mercado de transferências, a partir de 1 de janeiro de 2017, mas a resposta manteve as incertezas em matéria de possíveis alterações no plantel, na certeza de que qualquer entrada implicará uma saída.



"O plantel está fechado, não há vagas disponíveis e, até lá, até surgirem possibilidades concretas, tenho de acreditar que temos os 30 melhores jogadores do campeonato", concluiu.



Paços de Ferreira e Benfica defrontam-se no estádio da Luz, em Lisboa, na quinta-feira, às 21h15, num jogo para a Taça da Liga que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.



