Treinador do PSG não descarta Neymar contra o Real Madrid

Jogador lesionou-se perto do fim do jogo com o Marselha, no domingo e saiu do relvado de maca e assistido por muletas.

14:38

O treinador do Paris Saint-Germain, o espanhol Unai Emery, disse esta terça-feira que o brasileiro Neymar pode vir a jogar contra o Real Madrid, nos 'oitavos' da Liga dos Campeões de futebol, mesmo reconhecendo que "não será fácil".



Em conferência de imprensa antes do jogo com o Marselha, para a Taça de França, na terça-feira, o técnico explicou que "há uma pequena hipótese de estar no jogo" da segunda mão dos oitavos de final, marcado para 06 de março.



"Não será fácil, se jogar ficaremos contentes, e, se não, temos outros jogadores com capacidade para o fazer", indicou o treinador, que desmentiu as notícias que davam como inevitável uma operação à lesão do avançado internacional brasileiro, que sofreu uma fratura do metatarso no pé direito.



O jogador mais caro da história do futebol, de 26 anos, lesionou-se perto do fim do jogo com o Marselha, no domingo, numa vitória para o campeonato por 3-0, e saiu do relvado de maca e assistido por muletas.



O PSG recebe os 'merengues', bicampeões europeus em título, depois de terem sofrido uma derrota por 3-1 no jogo da primeira mão, no Santiago Bernabéu, com dois golos do português Cristiano Ronaldo.