Treinador espanhol Javi Gracia é o substituto de Marco Silva no Watford

Treinador português saiu este domingo do clube inglês.

Por Lusa | 19:43

O Watford anunciou este domingo a contratação do treinador espanhol Javi Gracia, por 18 meses, sucedendo a Marco Silva, escassas horas após a saída do português do comando técnico do clube da Liga inglesa de futebol.



Num comunicado publicado no seu sítio oficial, o Watford anuncia a contratação de Javi Gracia, destacando que é um experiente treinador de 47 anos, que já treinou vários clubes em Espanha, Grécia e Rússia.



O Watford destaca a passagem de Javi Gracia pelo Málaga, em que conseguiu ombrear de igual para igual com as principais equipas de 'La Liga' e em que chegou mesmo a derrotar o campeão europeu e espanhol FC Barcelona, em fevereiro de 2015.



O clube inglês destaca ainda que na época de 2015/16, segunda no Málaga, o treinador permaneceu invencível frente ao Real Madrid e Atlético de Madrid, terminando num honroso oitavo lugar.



O treinador espanhol iniciou a sua carreira em 2007 no Pontevedra, na segunda divisão, após o que orientou o Cádiz (2008/10), os gregos do Olimpiakos Volou (2011) e Kerkyra (2011/12), Almeria (2012/13), Osasuna (2013/14), Málaga (2014/16) e os russos do Rubin Kazan (2016).



O treinador português Marco Silva deixou o comando técnico do Watford por o 10.º classificado da Liga inglesa entender que houve uma abordagem indesejada de um rival da 'Premier League', que inviabilizou a sua continuidade.



"Foi uma decisão difícil e não foi tomada de ânimo leve. O clube está convencido de que a contratação de Marco Silva foi a correta e não fosse a abordagem indesejada de um rival da 'Premier League', continuaríamos a prosperar sob o seu comando", refere em comunicado o clube.