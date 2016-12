Treinadores: Mais de meia Liga já mudou

Jorge Simão saiu do comando técnico do Chaves para ingressar no Sp. Braga. Único caso, entre dez, de mudança motivada pelo mérito dos resultados





Treinadores como Carlos Pinto, do Paços de Ferreira, ou Nuno Capucho, no Rio Ave, começaram por prometer muito, mesmo nos discursos, mas duraram pouco na estreia em clubes da Liga.



Os adeptos são exigentes, as direções querem ver resultados e os treinadores pagam a fatura. É assim o futebol.n



O último técnico a ser despedido foi José Mota, que deixou o Feirense no penúltimo lugar do campeonato. Foi a décima mudança de treinadores na prova, ainda antes do final do ano. Incrível!Treinadores como Carlos Pinto, do Paços de Ferreira, ou Nuno Capucho, no Rio Ave, começaram por prometer muito, mesmo nos discursos, mas duraram pouco na estreia em clubes da Liga.Os adeptos são exigentes, as direções querem ver resultados e os treinadores pagam a fatura. É assim o futebol.n

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O termo usado na gíria futebolística para designar a mudança de treinadores é ‘chicotada psicológica’ e até ao momento no campeonato já se registaram dez... ao fim da 15ª jornada. Os técnicos, como se costuma dizer, são vítimas dos resultados. E eles, nestas coisas do futebol , são soberanos. Na realidade, os maus desempenhos no campeonato são o principal motivo para nove das dez chicotadas até ao momento, mas há uma exceção.Jorge Simão, atual treinador do Sp. Braga, começou a dar cartas com o seu Desp. Chaves no arranque da temporada (8º lugar) e foi promovido para os minhotos, depois da demissão de José Peseiro.Paulo César Gusmão, logo em setembro, deu o mote para as demissões em cadeia. O brasileiro resistiu apenas cinco jornadas no comando técnico do Marítimo e deu o lugar a Daniel Ramos. Em três meses, seguiram-se mais oito despedimentos de treinadores, todos reféns dos maus resultados.