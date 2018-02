Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treino do Desportivo de Chaves cancelado devido à neve

Regresso aos treinos está previsto para esta quinta-feira.

Por Lusa | 13:38

O treino desta quarta-feira do Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, foi cancelado devido à queda de neve na região de Trás-os-Montes, adiantou o emblema 'azul-grená' na sua página oficial.



Os trabalhos, que estavam inicialmente marcados para o Complexo Desportivo Municipal de Vila Pouca de Aguiar, centro de treinos do clube, foram transferidos para o estádio, em Chaves, contudo, "o manto branco com uma espessura assinalável" que cobriu o relvado e o "gelo nas bermas" não permitiu a sua realização.



Se as condições atmosféricas o permitirem, os comandados de Luís Castro regressam aos treinos na quinta-feira, às 10h30, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco.



O Desportivo de Chaves, no sexto lugar, com 36 pontos, visita o Tondela, no próximo domingo, às 11h45, em jogo da 25.ª jornada da I Liga.



A cidade de Chaves, no distrito de Vila Real, foi atingida por um nevão na terça-feira, uma situação que já não se verificava há vários anos.



Como consequências as atividades letivas foram suspensas e verificaram-se também dificuldades na circulação rodoviária.