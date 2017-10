Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três avançados do Sporting lesionados

Doumbia e Alan Ruiz têm lesões musculares, Bas Dost saiu tocado de um treino da Holanda.

Por J.C.M. e Lusa | 12:37

Os avançados Alan Ruiz e Doumbia estão ambos lesionados na coxa esquerda, de acordo com o boletim clínico da equipa de futebol do Sporting, divulgado este sábado.



O argentino Alan Ruiz depara-se com uma lesão muscular nos adutores da coxa esquerda, enquanto o avançado costa-marfinense com uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda.



Outra má notícia para o departamento médico dos leões chegou da Bielorússia. O ponta-de-lança Bas Dost lesionou-se esta sexta-feira num joelho quando treinava com a seleção holandesa. Mas o caso poderá não ser grave, até porque o artilheiro conta da lista de 23 jogadores escalonados por Dick Advocaat para o jogo deste sábado.



O Sporting, segundo classificado da I Liga, visita o Oleiros, do Campeonato de Portugal, na quinta-feira, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, e defronta a Juventus, em Turim, no próximo dia 18, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.