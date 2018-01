Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três detidos após o encontro entre o Aves e o Paços de Ferreira

Confrontos ocorreram junto à zona de saída das equipas.

Por Lusa | 20:08

Três adeptos foram detidos ao final do dia deste sábado nas imediações do Estádio do Desportivo das Aves, após o encontro com o Paços de Ferreira da 19.ª jornada da Liga, que terminou com o triunfo dos pacenses.



Segundo fonte da GNR, as detenções, todas de adeptos afetos da equipa da casa, que se envolveram em confrontos junto à zona de saída das equipas, aconteceram pouco tempo depois do final do encontro através do corpo de intervenção da GNR.



Antes do jogo também se registaram confrontos entre adeptos das duas equipas, o que levou à intervenção da GNR e, na sequência desse primeiro momento de tensão, um adepto pacense ficou ferido.



No final do jogo, houve lenços brancos para Lito Vidigal - as bandeiras de cor branca fornecidas para uma coreografia serviram para passar a mensagem de descontentamento a partir da bancada central.