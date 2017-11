Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três grandes gastam 17,7 milhões por mês em salários

Na época de 16/17, Benfica, FC Porto e Sporting pagaram 212 milhões de euros.

Por Hugo Real | 09:45

Os salários pagos pelos três grandes na temporada passada atingiram um novo recorde: 212 milhões de euros, o que significa uma média mensal (contas a 12 meses) de 17,7 milhões de euros.



Estes valores significam um crescimento de 25,8 milhões em comparação com 2015/16 (mais 2,2 milhões por mês).



De acordo com as informações divulgadas pelas sociedades que gerem o futebol profissional de Benfica, FC Porto e Sporting, as águias foram as que mais gastaram com pessoal, com 74,7 milhões de euros (mais de 6,2 milhões/mês), um aumento de 13,2 milhões em relação à época anterior, que significa um novo máximo para a SAD liderada por Luís Filipe Vieira.



Já os dragões tiveram uma folha salarial de 73,3 milhões de euros mensais (6,1 milhões por mês), uma diminuição de 2,5 milhões em relação ao exercício de 2015/16. De resto, a FC Porto SAD foi a única das três a diminuir os encargos com pessoal.



Em sentido contrário, a Sporting SAD foi a que mais aumentou estes custos: uma subida de 15,1 milhões para um total de 64 milhões. Ou seja, mais de 5,3 milhões de euros mensais.



E para esta época a tendência deverá manter-se. Benfica e Sporting devem manter ou aumentar estes custos, enquanto o FC Porto os deverá baixar (ver pormenores).



Na apresentação das contas, Fernando Gomes, administrador da SAD dos dragões, revelou que a sociedade ‘libertou’ 26 jogadores que tinha sob contrato o que, disse, vai permitir uma poupança superior a 20 milhões de euros.



Já Domingos Soares de Oliveira, responsável pelas finanças das águias, alertou que "o talento paga-se". "Se queremos ter sucesso desportivo, temos de estar preparados para pagar bons salários", afirmou.



Pormenores

Salários até 3,6 milhões

"No Benfica, pagamos salários entre os 3,6 e os dois milhões de euros, mas, em Portugal, há jogadores a receber mais de cinco milhões", afirmou, no início desta época, Domingos Soares de Oliveira, numa indireta ao FC Porto e ao vencimento de atletas como Iker Casillas.



Valores incomportáveis

"Em determinados momentos, o FC Porto assumiu contratos com jogadores que são incomportáveis e que obrigavam a realizar enormes mais-valias todos os anos, desfazendo-se de boa parte da equipa, com consequências desportivas. Isso não vai acontecer mais", disse Fernando Gomes.



O mais caro de Alvalade

O salário mais alto pago pela Sporting SAD não é o de nenhum atleta, mas sim o do seu treinador, Jorge Jesus, que recebe anualmente um valor bruto de aproximadamente seis milhões de euros. Nos dragões, o mais bem pago é Iker Casillas (7 milhões brutos), enquanto o Benfica diz ter um tecto salarial de 3,6 milhões, onde estão atletas como Luisão.