Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três grandes na reunião do Conselho de Arbitragem

Rui Vitória representou o Benfica e adjunto de Jesus o Sporting.

Por Mário Morgado Ribeiro e Mário Freire | 08:50

Os três ‘grandes’ do futebol português estiveram esta quinta-feira presentes na reunião do Conselho de Arbitragem (CA), em Fátima, na qual marcaram presença 16 dos 18 clubes da Liga. O treinador Rui Vitória representou o Benfica, na companhia de Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol.



Raul José, adjunto de Jorge Jesus, liderou o Sporting. Também André Geraldes, team manager dos leões, marcou presença. Já da equipa técnica do FC Porto, ninguém esteve presente.



No encontro, que teve o sistema de vídeo-árbitro como tema, Paços de Ferreira e Portimonense não estiveram representados.



A reunião dirigida por José Fontelas Gomes, presidente do CA, durou cerca de três horas e no final concluiu-se como "positiva a forma como tem decorrido a implementação do projeto em Portugal", segundo nota da FPF.



A questão do número de câmaras em cada estádio também foi abordada. "O Conselho de Arbitragem teve oportunidade de deixar claro que é favorável à utilização de linhas de fora de jogo desde que tal seja possível em todos os estádios com margem de erro semelhante", pode ler-se na mesma nota.



Salvador sem papas na língua

António Salvador, presidente do Sp. Braga, deixou duras palavras a Bruno de Carvalho, líder do Sporting, no final da reunião. "Está a ser realizador de um filme para dividir o grupo de trabalho. Mas não vai conseguir."



PORMENORES

Influência do VAR

Com o vídeo-árbitro foram revertidas 28 decisões ao longo das primeiras 17 jornadas da Liga, segundo um quadro disponibilizado na reunião pela FPF.



Elogios aos três grandes

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, elogiou a presença dos três grandes na reunião. O líder maritimista espera que se consigam atenuar algumas polémicas do futebol português.