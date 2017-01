Três halterofilistas chinesas perdem ouros conquistados em Pequim2008

O COI registou mais de 100 positivos desde que, no verão de 2015, empreendeu a reanálise de amostras dos Jogos Olímpicos de Pequim2008 e de Londres2012 com métodos científicos mais avançados que não existiam à data.



Outros quatro atletas foram desclassificados por terem dado positivo por doping na reanálise das amostras recolhidas nas edições de 2008 e 2012 dos Jogos Olímpicos: a bielorrussa Darya Pchelnik, quarta no lançamento do martelo em Pequim2008, a halterofilista turca Sibel Simsek, quarta nos 63 kg em Londres2012, e do halterofilista Intigam Zairov, do Azerbaijão, e Norayr Vardanyan, respetivamente sexto e 11.º nos 94 kg em Londres2012.O COI registou mais de 100 positivos desde que, no verão de 2015, empreendeu a reanálise de amostras dos Jogos Olímpicos de Pequim2008 e de Londres2012 com métodos científicos mais avançados que não existiam à data.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Três campeãs olímpicas de halterofilismo nos Jogos de Pequim2008 foram esta quinta-feira desclassificados na sequência da reanálise das amostras recolhidas na época, anunciou hoje o Comité Olímpico Internacional (COI).As chinesas Cao Lei (75 kg), Chen Xiexia (48 kg) e Liu Chunhong (69 kg) vão ter de entregar as medalhas de ouro conquistadas nos Jogos disputados no seu país.Além das três halterofilistas chinesas, também a bielorrussa Nadzeya Ostapchuk perdeu o bronze conquistado no lançamento do peso em Pequim2008.