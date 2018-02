Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três mil na bênção dos ciclistas

Cerimónia decorreu este domingo em Fátima.

08:33

A 16ª Bênção Nacional dos Ciclistas reuniu este domingo mais de três mil participantes de todo o País, que foram a Fátima pedir "amparo e proteção" quando circulam "nas estradas de todo o Mundo".



Desde as velhinhas pasteleiras, às bicicletas mais modernas, de estrada ou montanha, todas seguiram em peregrinação desde o parque 12 do Santuário de Fátima até ao calvário húngaro, nos Valinhos.



O bispo emérito de Leiria-Fátima, D. Serafim Ferreira e Silva, presidiu à missa e destacou o "sentido do sobrenatural" da iniciativa, salientando que a bênção "não é para as bicicletas, é para os ciclistas". "A bicicleta não é a namorada, mas é uma companheira de viagem", frisou.