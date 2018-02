Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal Arbitral do Desporto reduz pena a antigo vice-presidente da FIFA

Pena foi reduzida de cinco anos para 15 meses.

11:50

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) informou este sábado ter dado provimento ao recurso do antigo vice-presidente da FIFA Chung Mong-joon, reduzindo a sua pena para 15 meses, o que lhe permitirá voltar a trabalhar no futebol.



A FIFA tinha punido o sul-coreano por cinco anos sem poder trabalhar no futebol, por considerar que fez pressão ilegal no processo de atribuição do Mundial2022, e por não ter colaborado com a posterior investigação.



O TAS considerou que as violações das regras cometidas por Chung foram "a um nível muito inferior" ao julgado pelo Comité de Ética da FIFA.



Com a redução de cinco anos para 15 meses, a pena de Chung, que chegou a anunciar uma candidatura à presidência da FIFA antes deste caso, terminou em janeiro, podendo assim voltar a trabalhar no futebol.