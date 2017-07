Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal Arbitral do Desporto suspende Eremenko por dois anos

Futebolista finlandês foi castigado por consumo de cocaína.

12:15

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou esta sexta-feira os dois anos de suspensão ao futebolista internacional finlandês Roman Eremenko, do CSKA Moscovo, devido a um controlo antidoping positivo a cocaína.



O TAS recusou o recurso do médio finlandês, considerando "apropriada" a suspensão imposta pela UEFA, que termina a 5 de outubro de 2018, quando o futebolista tiver 31 anos.



O médio acusou vestígios de cocaína na sequência de um controlo efetuado após um jogo realizado, em setembro, frente aos alemães do Bayer Leverkusen, cujo resultado (2-2) se manterá inalterado, apesar de Eremenko ter marcado o segundo golo dos russos.