Justiça espanhola arquiva uma das acusações contra Rúben Semedo

Queixa referia-se a ameaças e maus-tratos por parte do jogador.

Um tribunal de Valência anunciou esta terça-feira um arquivamento de um processo aberto em novembro de 2017 contra o futebolista Ruben Semedo, que se encontra em prisão preventiva desde quinta-feira, no âmbito de um outro caso.



De acordo com o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, os denunciantes, que acusavam o futebolista de ameaças e maus tratos, perdoaram o internacional sub-21 luso e renunciaram, por escrito, ao direito de exercerem quaisquer ações penais e civis.



Em causa está um processo aberto, na sequência de queixas de uma mulher e de um homem, contra Ruben Semedo por incidentes ocorridos em novembro numa discoteca de Valência.



Os queixosos são uma empregada da discoteca que, alegadamente teve um incidente com o jogador, e um outro trabalhador do estabelecimento, que terá tido uma discussão com Ruben Semedo por causa do seu comportamento com a colega.



Os dois funcionários da discoteca acabaram por solicitar o arquivamento das queixas, facto que levou o tribunal a arquivar o processo contra o jogador do Villarreal, que se encontra com o contrato e o salário suspensos desde de que foi detido preventivamente.



Ruben Semedo, de 23 anos, está em prisão preventiva em Espanha desde a última quinta-feira, quando foi ouvido pela juíza por ser suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.