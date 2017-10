Tribunal recusa providência cautelar do Benfica contra o FC Porto

Encarnado tinham pedido proibição da divulgação de emails do clube, o que o tribunal recusou.

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto rejeitou a providência cautelar interposta pelo Benfica para travar a divulgação dos emails internos entre dirigentes dos encarnados e vários agentes do futebol, incluindo árbitros.



O CM confirmou a informação junto de fonte judicial.



O Benfica tinha avançado com a ação judicial em setembro, depois de Francisco J. Marques ter divulgado dezenas de mensagens comprometedoras que envolvem Pedro Guerra ou Luís Filipe Vieira e dirigentes da arbitragem, agentes e outros protagonistas do futebol nacional.



O Tribunal considerou improcedente a providência do Benfica, que pretendia proibir o FC Porto de divulgar novos emails.