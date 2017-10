Gabigol marca e Svilar segura Benfica

Só o golo de Gabigol merece nota artística. Adeptos não perdoaram a exibição apagada e sem garra dos encarnados.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Tornou-se, aos 18 anos, no mais jovem guarda-redes de sempre do Benfica. Intervenção decisiva aos pés de Januário (2’). Mostrou segurança até a jogar com os pés. Estreia positiva pelo Benfica.



Douglas

Não é rápido e por isso sentiu grandes dificuldades para travar Jefferson. Fez bons cruzamentos para a área e mostrou ser uma boa opção para os lances de bola parada. Está sem ritmo e pode evoluir mais.



Gabriel Barbosa

Precisou de quatro minutos a titular para fazer o seu primeiro golo. Um golão ao dominar a bola e a fazer um chapéu a Cléber. Depois desapareceu completamente do jogo e acabou por ser substituído.

Um golão de Gabriel Barbosa permitiu ontem ao Benfica bater o Olhanenses e permanecer na Taça de Portugal, num jogo sofrível e em que os algarvios chegaram a encostar as águias às cordas.Não se notou a diferença entre o tetracampeão e o Olhanense, do Campeonato de Portugal. Rui Vitória promoveu duas estreias (Svilar e Douglas), mas não prescindiu da espinha dorsal com Luisão, Fejsa, Pizzi e Seferovic.E foi precisamente o guarda-redes belga o primeiro a entrar em ação, com uma excelente intervenção aos pés de Januário, evitando o golo (2’).Na resposta, o Benfica chegou ao golo, com Gabigol a dominar a bola e a fazer um chapéu a Cléber, após uma assistência de Pizzi (saiu aos 66’).Rafa (12’) e Rúben Dias (40’) também desperdiçaram boas ocasiões de golo.Na etapa complementar, destaque para o remate à barra de de Diogo Gonçalves.O Benfica foi a melhor equipa, mas os algarvios chegaram a encostar o campeão às cordas, fruto da velocidade de Jefferson, jovem de 19 anos emprestado pelo Sporting, e do cabo-verdiano Léléco.Luís Filipe Vieira chegou a levar as mãos à cabeça e Rui Vitória suspirou de alívio com o apito final. Não faltaram os assobios dos adeptos.Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, desesperou na bancada com o que estava a ver e levou as mãos à cabeça. Já o técnico Rui Vitória disse. "Foi um jogo difícil e complicado. Com o Man. United será diferente e vamos apresentar uma equipa para vencer".