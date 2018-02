Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triunfo em Astana decisivo para o Sporting

Os leões fizeram uma fraca primeira parte, subiram de produção após o intervalo e chegaram facilmente ao 3-1. Depois adormeceram.

Por Octávio Lopes | 01:30

O Sporting empatou (3-3) esta quinta-feira, em Alvalade, diante do Astana, e segue na Liga Europa devido à vitória (3-1) no Cazaquistão. O empate acaba por castigar a diminuição de intensidade dos leões nos minutos finais e, por outro lado, premeia os cazaques, pela boa primeira parte e por nunca terem baixado os braços - fizeram o terceiro golo ao cair do pano.



O jogo começou com Twumasi a acertar no poste, após centro na esquerda. Logo a seguir, Bas Dost fez o 1-0, de cabeça, a culminar uma boa jogada de entendimento entre Coentrão e Bryan Ruiz.



Seguiram largos minutos de mau futebol leonino (só Bruno Fernandes dava alguma coerência ao meio-campo) com domínio dos cazaques, que, no minuto 37, viram Despotovic atirar ao poste e Tomasov fazer o 1-1, num remate cruzado, após um canto, que surpreendeu Patrício. Perto do intervalo, Fábio Coentrão, no corredor esquerdo, lançou Bruno Fernandes, que entrou na área e acertou em Eric.



Na 2ª parte, os leões entraram a dominar e facilmente chegaram ao 3-1, com dois golos de Bruno Fernandes: o 2-1, numa bomba monumental e o 3-1, a concluir uma magnífica jogada de entendimento com Bas Dost, que no minuto 88, depois de rematar, na área, para uma boa defesa de Eric, agarrou-se à coxa direita e deixou de correr.



Na parte final, o Astana subiu no terreno e chegou ao empate em dois bons remates de Twumasi e Shonko, que apareceram em zonas de finalização sem vigilância.



ANÁLISE

Bruno Fernandes

Marcou dois golos. Um deles, o 2-1, num tiro fabuloso fora da área que deixou o guarda- –redes Eric e olhar para a bola, tal a força e a colocação do remate. No outro golo teve a preciosa ajuda de Bas Dost e atirou com suavidade para o fundo das redes.



Baixos leoninos

O Sporting teve largos períodos em que a inspiração e a imaginação foi praticamente nula. Além disso, depois do 3-1, a equipa encolheu-se, falhou nas marcações no meio-campo e na defesa e acabou castigada com dois golos do Astana.



Bom trabalho

O húngaro Tamás Bognar seguiu o jogo de perto e acertou na maioria das intervenções que protagonizou. Também no capítulo disciplinar mostrou o cartão adequado ao jogador prevaricador. Em resumo, fez um bom trabalho em Alvalade.