Troca curso de química pela moda

Os olhos verdes de Ekaterina Gerun, de 30 anos, são de tal forma elogiados pelo Mundo fora que a jovem beldade, mulher do jogador da seleção russa Igor Akinfeev, de 31 anos, tem sido convidada tanto para trabalhos como modelo como também como atriz e cantora.Formada em Química, Ekaterina nunca chegou a exercer a profissão. Dedicou-se apenas à representação, já tendo participado em filmes franceses e russos. Também já entrou em vários videoclipes, como o do cantor Sergey Lazarev, no qual mostrou o seu corpo escultural. Este vídeo acabou marcado pela polémica, uma vez que a mulher do craque russo tinha de simular ser amante do cantor e estar extremamente apaixonada, num momento em que aparecia apenas com uma lingerie bastante ousada. Ekaterina nasceu no dia 1 de novembro de 1986 em Kiev, na Ucrânia. Durante vários anos, a manequim e atriz escondeu de tudo e todos a relação com o guarda-redes que joga no CSKA de Moscovo. O casal já tem dois filhos, Daniel, nascido a 17 de maio de 2014 e Evangeline, que veio ao mundo em setembro do ano seguinte. Foi apenas após o nascimento do pequeno Daniel que o casal assumiu a relação.