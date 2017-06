Tubarões apontam a Ricardo Pereira

À espreita, estão jovens de valor como Fernando Fonseca, para já a jogar na equipa B, e Diogo Dalot, de apenas 18 anos, mas também já na mira de grandes clubes.



O FC Porto conta com várias soluções para a posição de lateral-direito, embora Maxi Pereira e Miguel Layún continuem com o futuro indefinido.À espreita, estão jovens de valor como Fernando Fonseca, para já a jogar na equipa B, e Diogo Dalot, de apenas 18 anos, mas também já na mira de grandes clubes.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O FC Porto recebeu abordagens do Tottenham e do PSG por Ricardo Pereira, lateral-direito de 23 anos que estava emprestado ao Nice e que tem contrato com os dragões até 2019. Os azuis-e-brancos, apurou o, responderam com a cláusula de rescisão: 25 milhões de euros.A excelente campanha do internacional português ao serviço do Nice despertou o interesse dos tubarões europeus. O próprio clube francês fez uma proposta, no mercado de inverno, que incluía Brahimi. Foi rejeitada.Agora, Tottenham, tendo em vista a possível saída de Kyle Walker para o Manchester City, e o PSG parecem dispostos a bater a cláusula, partindo depois para a negociação com o jogador. O jornal inglês ‘Daily Telegraph’ coloca também na corrida os alemães do Bayern de Munique e B. Dortmund, mas, ao Dragão, ainda não terá chegado nada destes tubarões.