Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tubarões fazem fila por Danilo

Sérgio Conceição exigiu permanência de médio e entregou-lhe papel mais ofensivo.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 21.12.17

Danilo Pereira está em grande forma e com um papel mais ofensivo no FC Porto de Sérgio Conceição. A permanência do médio, já cobiçado no último defeso, foi uma exigência do treinador, mas os tubarões europeus prometem voltar a atacar, com o PSG à cabeça. Eventual negócio só se fará no final da temporada.



Depois de a equipa parisiense e a Juventus terem falhado as abordagens no verão, agora são os dois clubes de Manchester e o Arsenal apontados como grandes interessados no internacional português, que será certamente chamado por Fernando Santos para o Mundial do próximo ano.



Até por isso, mas principalmente pela preponderância que Danilo tem na equipa, a SAD portista fecha a porta de saída até findar 2017/18.



O PSG promete voltar à carga pelo jogador de 26 anos e Wendel - atleta que está no Fluminense e próximo de chegar ao Dragão via Paris - pode ser um argumento na negociação entre portistas e o clube que tem Antero Henrique como diretor desportivo.



O FC Porto tem 80% do passe do médio - parte pertence ao Portimonense - com contrato até 2022 e cláusula de 60 milhões.



"É um jogo determinante"

Sérgio Conceição salientou a importância do jogo de hoje (21h15, RTP1) com o Rio Ave, para a Taça da Liga.



"É determinante e quem ganhar ficará mais próximo de atingir as meias-finais. Nós temos esse objetivo numa prova que valorizamos e que pretendemos vencer. É o último jogo antes do Natal, queremos acabar bem", referiu.



"O Rio Ave é uma equipa positiva. Se me perguntar se eu gosto ou não, isso já é outra coisa", atirou o treinador do FC Porto.