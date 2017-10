Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Tubarões" perdem espaço no Benfica

Júlio César em queda. Pesos pesados como Jardel e Lisandro perdem espaço estatuto.

08:25

A recente promoção do jovem Svilar a guarda-redes principal da equipa de futebol do Benfica, relegando o consagrado Júlio César para o banco de suplentes, é a face visível de um plano em marcha na Luz.



Segundo apurou o CM, a equipa técnica, em sintonia com opções estratégicas da administração da SAD, decidiu ter chegado o momento de fazer crescer os jovens lobos do plantel, situação que retira espaço e protagonismo a jogadores consagrados e com grande peso no plantel.



Júlio César já sabe que só voltará a ser titular nas principais competições em caso de força maior (lesão ou questão disciplinar). Outros nomes em queda são os dos defesas-centrais Jardel e de Lisandro, relegados para a condição de segundas escolhas e tapados por Rúben Dias e pelo experiente Luisão, cuja voz de comando continua a valer-lhe um lugar no onze.



A mudança de paradigma em relação a nomes que têm sido primeiras figuras do Benfica nas últimas épocas não poupa sequer pedras nucleares como Jonas ou Pizzi, os mais influentes jogadores da equipa no passado recente. O brasileiro ficou de fora no jogo com o Manchester United, para a Liga dos Campeões.



No esquema de reforço do meio-campo, Jonas será sempre o preterido. A primeira escolha para ponta de lança foi Jiménez. Em relação a Pizzi, atleta mais utilizado na temporada passada e também no início desta, perdeu o estatuto de ‘intocável’ na Vila das Aves, onde começou o jogo no banco de suplentes.



Alterações da Taça de Portugal já têm data

O Benfica recebe o V. Setúbal no Estádio da Luz no dia 18 de novembro (sábado) às 18h15, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Já o Sporting defronta o Famalicão em casa no dia 16 (quinta-feira), às 20h30.



O FC Porto-Portimonense realiza-se no dia 17 (sexta-feira) às 20h30. O Rio Ave-Sp. Braga joga-se no dia 18 a partir das 20h30.