Tudo ou nada para Rui Costa

Rui Costa sobe ao 5º lugar na Volta à Suíça

Rui Costa subiu esta sexta-feira ao quinto lugar da classificação geral da Volta à Suíça e tem este sábado, na penúltima etapa da corrida, a derradeira hipótese para ganhar tempo aos rivais antes do contrarrelógio final.O ciclista português da Team Emirates sentiu dificuldades na subida até Tiefenbachferner, na Áustria, a quase 2800 metros de altitude.Ainda assim, encontrou um ritmo que lhe permitiu minimizar as perdas para o esloveno Simon Spilak (Katusha), vencedor da etapa e novo camisola amarela. Rui Costa está agora a 2m35s da liderança.A etapa de hoje é transmitida em direto pela(15h02) e faz-se num circuito de 100 km, decisivo para as contas finais da geral individual.