Turquia chama por Eliseu

CM sabe que o defesa-esquerdo tem à sua espera a renovação de contrato por mais um ano com o Benfica. Tudo aponta para que Eliseu vai permaneça na Luz na procura do pentacampeonato, a não ser que surja uma proposta irrecusável.



Neste momento é um atleta a custo zero e tem estado em destaque na seleção nacional com a assistência para o golo de Bernardo Silva frente à Nova Zelândia a correr Mundo.



Além do Göztepe, também o Besiktas já tinha mostrado interesse no jogador, tal como o campeão grego Olympiacos.



Os turcos do Besiktas e do Göztepe estão na corrida por Eliseu, defesa-esquerdo do Benfica que está em final de contrato e pode sair a custo zero.Segundo a imprensa turca de ontem, a direção do Göztepe, equipa que subiu este ano à primeira divisão, já terá entrado mesmo em contacto com os representantes do internacional português e convidou o jogador a visitar a cidade de Izmir após a sua participação na Taça das Confederações, para conhecer as instalações do clube e negociar contrato.Apesar dos 33 anos, Eliseu continua a revelar boa condição física e a participação na Taça das Confederações está a ser uma boa montra para o jogador.