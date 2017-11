UEFA abre processo disciplinar ao Benfica

Encarnados sujeitam-se a uma multa pesada.

18:07

A UEFA instaurou esta quarta-feira um processo disciplinar ao Benfica pela utilização de material pirotécnico no jogo com o Manchester United, da quarta jornada do grupo A da Liga dos Campeões de futebol, disputado na terça-feira, em Inglaterra.



Na sua página oficial, a UEFA indica que o caso será analisado pelo comité de controlo, ética e disciplina em 16 de novembro.



Na terça-feira, os tetracampeões portugueses foram derrotados por 2-0, em Old Trafford, pelo Manchester United, orientado pelo português José Mourinho, em jogo da quarta jornada do grupo A da 'Champions'.



A UEFA anunciou também a abertura de um processo disciplinar ao Olympiacos devido ao comportamento dos adeptos no jogo de terça-feira com o FC Barcelona (0-0), do grupo D da liga 'milionária', no qual também está inserido o Sporting.



Segundo a UEFA, os adeptos gregos cometeram várias infrações, nomeadamente invasão de campo, uso de ponteiros laser, bloqueio de escadas e cânticos ilícitos.