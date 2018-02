Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA adverte Bruno de Carvalho por comentários nas redes sociais

Em causa estão as críticas aos árbitros dos jogos frente ao FC Barcelona e à Juventus.

16:07

A Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA advertiu o presidente do Sporting por críticas aos árbitros dos jogos frente ao FC Barcelona e à Juventus, da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus de futebol.



Depois da abertura de um inquérito, o órgão disciplinar da UEFA considerou que Bruno de Carvalho infringiu o artigo 11 do Regulamento da Disciplina pelos comentários que publicou nas redes sociais sobre a atuação dos árbitros que dirigiram os referidos jogos.



"A UEFA aproveita a oportunidade para reiterar que o respeito é um princípio chave do futebol, incluindo o respeito pelo jogo, pela integridade, pela diversidade, pela saúde dos jogadores, pelas normas, pelos árbitros, pelos adversários e pelos adeptos", pode ler-se na página daquele organismo na internet.