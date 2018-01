UEFA autoriza segunda parte do Estoril Praia-FC Porto

Partida deverá ser retomada a 21 de fevereiro às 18h00.

A UEFA autorizou a realização da segunda parte do jogo entre Estoril Praia e FC Porto, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em 21 de fevereiro, às 18h00, disse esta quarta-feira à Lusa fonte federativa.



Fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disse à Lusa que o organismo que rege o futebol europeu formalizou hoje a resposta ao pedido para o cumprimento do jogo interrompido ao intervalo, na segunda-feira, devido a problemas de segurança numa das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, que motivaram a sua evacuação e obrigaram centenas de adeptos dos 'azuis e brancos' a descer para o relvado.



Atendendo ao caráter excecional do pedido, a UEFA autorizou a marcação da segunda parte do encontro, que o Estoril Praia vencia por 1-0, apesar de 21 de fevereiro ser uma data dedicada à Liga dos Campeões e da realização de um jogo da Liga Europa, explicou a mesma fonte da FPF.



Os 'canarinhos' reconheceram na segunda-feira que a bancada norte tinha tido um abatimento ao centro, o que obrigou à retirada dos adeptos e ao adiamento da segunda parte do encontro.



De acordo com o Regulamento de Competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), quando um jogo não se conclui por razões fortuitas ou de força maior, deve completar-se nas 30 horas seguintes, com algumas exceções, nomeadamente se estiver em causa a segurança dos agentes desportivos ou espetadores.



À entrada para a 18.ª jornada, o FC Porto liderava o campeonato, estando agora na segunda posição a um ponto do Sporting, que no domingo derrotou o Desportivo das Aves, por 3-0.