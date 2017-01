UEFA observa sistema para daltónicos na Taça da Liga

Os uniformes dos elementos do 'staff' da LPFP e dos participantes em várias atividades paralelas da 'final four', bem como o Jogo das Lendas, Torneio Inter-Escolas e Corrida do Adepto também utilizarão o sistema.



A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) diz que esta é uma "ação pioneira a nível mundial": o código ColorADD, sistema destinado a auxiliar os daltónicos com base nas três cores primárias (amarelo, azul e vermelho), será visível na sinalética do Estádio Algarve, na bilhética e na credenciação.Os uniformes dos elementos do 'staff' da LPFP e dos participantes em várias atividades paralelas da 'final four', bem como o Jogo das Lendas, Torneio Inter-Escolas e Corrida do Adepto também utilizarão o sistema.O código recebeu, desde o início do milénio, a Medalha de Ouro da Comemoração da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Prémio de Acessibilidade aos Transportes pelo IMTT, ambos em 2012, a Medalha Municipal de Mérito -- Grau Prata atribuído pela Câmara Municipal do Porto e uma Menção Honrosa atribuída pela APMP, ambos em 2013.O daltonismo, perturbação da perceção visual caracterizada pela incapacidade de diferenciar todas ou algumas cores, é uma limitação não visível, incurável, transmitida hereditariamente e que afeta cerca de 350 milhões de pessoas em todo o Mundo, maioritariamente homens.Hoje disputa-se o Vitória de Setúbal -- Sporting de Braga, enquanto quinta-feira decorre o Moreirense-Benfica, também às 20:45: a final decorre domingo.

A UEFA observou esta quarta-feira em Faro a implementação do sistema de identificação de cores para daltónicos na bilhética, sinalética e outros materiais gráficos da fase final da Taça da Liga em futebol, que decorre até domingo no Estádio Algarve.Segundo nota da Liga de clubes, a diretora da UEFA para a área da Responsabilidade Social, a suíça Monica Namy, está em Faro acompanhada por Kathryn Ward, da Colour Blind Awareness, organização britânica não-governamental que coopera com a UEFA no que diz respeito a matérias relacionadas com o daltonismo.O designer português Miguel Neiva, criador do sistema Color Add, foi também recebido pelas duas responsáveis.