UEFA segue negocio de Neymar, mas deixa questão do 'fair play' financeiro para depois

Liga Francesa pede à Homóloga espanhola que aceite o pagamento de 222 milhões.

Por Lusa | 15:10

A UEFA disse esta quinta-feira que vai analisar os detalhes sobre a iminente transferência do futebolista brasileiro Neymar do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain, mas rejeita antecipar eventuais infrações ao 'fair play' financeiro.



Fonte da UEFA lembrou à agência EFE que os clubes estão em permanente monitorização e garantiu que a transferência, a confirmar-se, será analisada de "forma a garantir que o emblema parisiense respeite as determinações do 'fair play' financeiro".



"O impacto desta operação não pode ser julgado por antecedência, sobretudo porque o PSG pode vender alguns jogadores por verbas significativas", referiu a mesma fonte.



Desta forma, a UEFA só poderá "fazer cálculos no final para confirmar se foram cumpridas as regras do 'fair play' financeiro".

03/08/2017Paris, 03 ago (Lusa) -- A Liga Francesa de Futebol (LFP) pediu hoje à homóloga espanhola que "respeite os regulamentos da FIFA" e aceite os 222 milhões de euros que cobrem a cláusula de rescisão de Neymar com o FC Barcelona.



Hoje, a liga espanhola recusou o depósito da verba e 'barrou' a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, o que deixou a LFP "surpreendida".



A Liga Francesa de Futebol (LFP) pediu esta quinta-feira à homóloga espanhola que "respeite os regulamentos da FIFA" e aceite os 222 milhões de euros que cobrem a cláusula de rescisão de Neymar com o FC Barcelona.



"A LFP apoia o Paris Saint-Germain e espera a chegada de Neymar à Ligue 1. Os serviços jurídicos da LFP estão à disposição do Paris Saint-Germain para que o contrato de Neymar seja homologado prontamente", escreveu o organismo em comunicado.



Quatro representantes de Neymar, entre eles um advogado especialista em direito desportivo, estiveram hoje na sede da liga espanhola, em Madrid, para depositar o valor da cláusula de rescisão de contrato de Neymar com o 'Barça', mas esbarraram na 'nega' dos responsáveis do organismo.



No último domingo, o presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, disse que apresentaria queixa à UEFA se o Paris Saint-Germain avançasse para a contratação de Neymar, por desrespeitar as regras do 'fair play' financeiro