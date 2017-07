Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA vai investigar possível transferência de Neymar para o PSG

Andrea Traverso quer ter a certeza de que são cumpridas as regras de 'far-play financeiro'.

A UEFA garantiu esta segunda-feira que vai investigar a transferência do futebolista Neymar do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain, caso esta se concretize, para ter a certeza de que foram "respeitadas as regras do 'fair-play' financeiro".



"Independentemente de recebermos, ou não, uma denúncia [sobre a possível contratação] analisaremos os detalhes da transferência para nos assegurarmos do cumprimento das regras do 'fair-play' financeiro", disse Andrea Traverso à agência noticiosa espanhola EFE.



Traverso, responsável da UEFA pelo licenciamento de clubes e 'fair-play' financeiro, disse que, a concretizar-se a transferência, o clube francês tem de demonstrar que não terá perdas superiores a 30 milhões de euros num período de três anos e lembrou que "o impacto potencial da contratação de Neymar pelo PSG terá efeitos na economia do clube durante muitos anos".



No entanto, Andrea Traverso referiu que por agora "é complicado avaliar este tipo de operação, uma vez que a UEFA desconhece os planos do clube", acrescentando: "Podem venDer um jogador por um preço semelhante ou superior. Só podemos fazer cálculos 'a posteriori' e assim verificar que as regras são cumpridas".



No domingo, o presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, disse que apresentará queixa à UEFA se o Paris Saint-Germain avançar para a contratação de Neymar, por desrespeitar as regras do 'fair play' financeiro.



Segundo a imprensa, o clube parisiense poderá acionar a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros que Neymar tem com o FC Barcelona, uma verba que, segundo Javier Tebas, irá contra as limitações impostas pelos regulamentos da UEFA.