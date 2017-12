Centenas no último adeus ao futebolista Edu

Jogador do Boavista morreu aos 20 anos vítima de cancro.

14:53

O funeral do jogador do Boavista Eduardo Ferreira, mais conhecido por Edu, realizou-se esta quarta-feira, na Igreja de Aldoar, no Porto.

Nas cerimónias funébres estiveram presentes centenas de pessoas que prestaram homenagem ao atleta que morreu vítima de cancro, aos 20 anos.

Pedro Proença, presidente da Liga, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, assim como o plantel principal do Boavista, a equipa técnica e os planteis de formação do clube despediram-se do jogador que morreu no dia 24 de dezembro.

João Loureiro, presidente do Boavista, fez um discurso emocionado onde salientou que Edu "era um rapaz bom" e que "onde estiver, está contente pela manifestação de solidariedade que sentiu".