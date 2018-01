Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um bis de Murilo arruma Feirense

Tondela jogou em casa e ganhou por 3-1.

Por Luís Oliveira | 08:37

O Tondela recebeu e bateu ontem o Feirense por 3-1, somando três pontos que o colocam numa posição confortável na tabela classificativa. Foi a sexta vitória dos beirões.



A equipa orientada por Pepa entrou na partida com a firme vontade de marcar, mas o Feirense defendeu-se bem e a espaços também tentou a sua sorte. Na primeira parte, os defesas superiorizaram-se aos avançados, pelo que o jogo chegou ao intervalo empatado a zero.

Na segunda metade, tudo foi diferente. Murilo abriu o marcador aos 47’ num remate com o pé esquerdo, para seis minutos mais tarde Pedro Nuno dilatar a vantagem através de um livre - Caio Secco ficou mal na fotografia. A equipa de Nuno Manta teve de correr atrás do prejuízo e reduziu por João Silva. Depois, teve mais duas grandes oportunidades negadas pelo guarda-redes Cláudio Ramos. Na última jogada do desafio, Murilo bisou num lance em que a baliza adversária estava deserta devido à subida de Secco. Vitória justa da equipa do Tondela, num jogo bem arbitrado por Hugo Miguel.



Treinador Pepa com palavras de conforto

"Queria dar os pêsames e uma palavra de conforto para os familiares das pessoas que no sábado perderam a vida [na tragédia de Vila Nova da Rainha, ver págs. 4 a 8]. Alguns eram sócios do Tondela e um deles era avô do nosso guarda-redes Miguel Batista, a quem endereço um abraço de solidariedade", disse ontem Pepa, treinador do Tondela. O técnico relevou depois o facto de a sua equipa ter 22 pontos nesta altura.