Um detido e cerca de 250 adeptos fora do clássico entre Sporting e FC Porto

Os dragões empataram com a equipa de Jorge Jesus em Alvalade.

Por Lusa | 01.10.17

Uma pessoa foi este domingo detida e cerca de 250 espetadores ficaram de fora do clássico de futebol entre Sporting e FC Porto, adiantou este domingo à Agência Lusa o subcomissário da Polícia de Segurança Pública, Hugo Abreu.



"A única coisa que tivemos foi um detido resistência e coação a agente da autoridade e cerca de 250 adeptos que ou tinham bilhetes ou não tinham bilhetes que acabaram por ficar fora do estádio", afirmou.



Segundo Hugo Abreu, o regresso dos adeptos do FC Porto para os autocarros decorreu sem incidentes a registar, estando estes a seguir viagem para a Cidade Invicta.



Sporting e FC Porto empataram este domingo (0-0) em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol. Um resultado que mantém os 'dragões' na liderança do campeonato, com 22 pontos, e os 'leões' no segundo lugar, com 20.