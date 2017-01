Águia voa para final do Algarve

O aviso estava dado, e o golo acabou por surgir através de Gonçalo Guedes (34’), após assistência de Nélson Semedo. Sem uma referência na área adversária, foi o jovem que vestiu a pele de goleador e acabou por bisar, aos 40 minutos, quando foi assistido por Carrillo.



Os vimaranenses foram os primeiros a criar perigo, mas foi o Benfica que desperdiçou a melhor ocasião de golo, quando Pizzi falhou uma grande penalidade a castigar uma falta de Zungu sobre Rafa. Há dois anos que as águias não falhavam um penálti.O aviso estava dado, e o golo acabou por surgir através de Gonçalo Guedes (34’), após assistência de Nélson Semedo. Sem uma referência na área adversária, foi o jovem que vestiu a pele de goleador e acabou por bisar, aos 40 minutos, quando foi assistido por Carrillo.Com o resultado feito, na segunda parte assistiu-se a um ascendente do V. Guimarães, mas as águias tinham o jogo controlado. Rui Vitória geriu a vantagem e o plantel a pensar no embate da Liga com o Boavista, no sábado (16h00), na Luz.

O Benfica garantiu esta terça-feira a presença nas meias-finais da Taça da Liga pela nona vez, com um triunfo fácil sobre o V. Guimarães, por 2-0, assumindo-se como o favorito à conquista do seu oitavo troféu, depois das eliminações de Sporting e FC Porto.Rui Vitória procedeu a uma verdadeira revolução no onze: oito alterações em relação à equipa que bateu os vimaranenses no sábado (2-0), na partida para a Liga. Nélson Semedo, André Almeida e Pizzi foram os resistentes, numa equipa que marcou os regressos à titularidade do guarda-redes Júlio César (há dois meses que não jogava), Jardel, Lisandro e Carrillo.O técnico vitoriano, Pedro Martins, também mexeu na equipa, alterando seis jogadores. Assistiu-se a um jogo menos intenso do que o da Liga.