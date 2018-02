Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urinóis do estádio do Marselha com aviso 'estranho'

Indicação está a surpreender quem faz a cobertura do jogo com o Sporting de Braga.

18:52

O estádio Vélodrome, do Marselha, está a dar que falar esta quinta-feira nas redes sociais em Portugal e o motivo não se prende com o jogo da equipa com o Sporting de Braga...



Tudo porque os jornalistas que estão a cobrir o evento desportivo deram de caras com uma indicação, no mínimo, estranha nos urinóis do recinto desportivo e fizeram questão de partilhar o achado online.



Na casa de banho dos homens naquele local, há uma indicação por cima dos urinóis que não deveria ser necessária: "Àgua imprópria para consumo", é dito, com um desenho de uma torneira e um sinal de proibição.