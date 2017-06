Usain Bolt não se arrepende pela retirada anunciada

Depois de Ostrava, ainda tem agendado os 100 metros do meeting do Mónaco, a 21 de julho.



Questionado sobre o que vai fazer depois de deixar de correr, assumiu não ter "nenhuma ideia".



"Fico ansioso com a ideia de me sentar e ver quem vai ser o próximo campeão olímpico. Muitas caras novas estão a aparecer, com um grande potencial, vai ser interessante ver isso. O meu 'coach' insiste comigo para que me torne treinador e no próximo ano posso estar ao lado dele para observar. Televisão?, não sei... mesmo que muita gente tenha projetos para mim", disse ainda.



Usain Bolt, o já lendário velocista jamaicano que se retira do atletismo no final da época, disse esta segunda-feira em Ostrava que não se arrepende da decisão e que a sua carreira "foi longa" e com "altos e baixos".Falando na conferência de imprensa de lançamente do meeting de Ostrava, na Reoública Checa, que terá lugar na quarta-feira, o atleta de 30 anos foi claro na sua determinação: "Fiz tudo o que queria fazer e agora é o fim. Não tenho problemas com isso. Voltarei a Ostrava, mas só para ver, para estar no meio do público e ver a nova geração aparecer"."Foi uma grande carreira, aprecio os altos mas também os baixos, toda a experiência que adquiri, as alegrias e as tristezas", disse ainda o recordista mundial dos 100 e 200 metros e triplo campeão olímpico nas duas distâncias.