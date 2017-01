V. Guimarães faz história na pedreira

Ainda assim, no último lance Stojiljkovic reduziu. Terceiro lugar ao rubro com Sp. Braga com 36 pontos, Sporting com 35 e V. Guimarães com 34.



No segundo tempo, a equipa da casa surgiu mais pressionante em busca da redução da desvantagem, mas só aos 67 minutos produziu uma claríssima ocasião, com a bola a embater no poste da baliza de Douglas e Battaglia a recargar por cima. Perto do fim, a situação ficou mais complicada com a expulsão de Velázquez.Ainda assim, no último lance Stojiljkovic reduziu. Terceiro lugar ao rubro com Sp. Braga com 36 pontos, Sporting com 35 e V. Guimarães com 34.

Grande jogo no dérbi do Minho de ontem à noite, com o V. Guimarães a vencer pela primeira vez na Pedreira, casa do rival Sp. Braga desde dezembro de 2003.Como se previa, o jogo começou com o Sp. Braga a ter mais iniciativa, mas isso até parecia agradar ao Vitória, uma equipa muito perigosa nas transições. E foi dessa forma que em seis minutos marcou dois golos, o primeiro por Josué, após o desvio de Pedro Henrique na sequência de um canto, e o segundo por Soares - novo reforço do FC Porto -, com um cabeceamento perfeito.O Sp. Braga tentou reagir e criou alguns embaraços à defensiva adversária, mas os vimaranenses eram mais expeditos em termos ofensivos e ficaram próximos do terceiro golo, quando Soares atirou à barra aos 30’.