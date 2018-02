Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

V. Guimarães tenta Castro

Minhotos apresentaram proposta ao Desportivo de Chaves.

Por Abel Sousa | 08:54

Consumada a demissão de Pedro Martins, após a histórica goleada sofrida em casa diante do rival Sp. Braga (0-5), o V. Guimarães tentou nas últimas horas contratar Luís Castro ao Desportivo de Chaves, apurou o CM.



Contudo, a primeira investida da SAD presidida por Júlio Mendes terá resultado num rotundo não. É que o clube está na luta pelo 5º lugar e, além disso, o treinador tem mais um ano de contrato e uma cláusula de rescisão estimada em 300 mil euros. Ainda assim, o emblema minhoto poderá fazer uma nova tentativa nas próximas horas.



Com a hipótese Luís Castro muito complicada, o V. Guimarães tem outras possibilidades em análise. Nessa perspetiva, o nome de José Peseiro também deve ser considerado, uma vez que o antigo técnico de Sporting, FC Porto e Sp. Braga, entre outros clubes, está de momento disponível.



A terceira via é a promoção de Vítor Campelos, o treinador do Vitória B, que está a atravessar um grande momento na II Liga com seis triunfos consecutivos, o último dos quais em Coimbra perante a Académica.



Júlio Mendes quer decidir rapidamente, ainda que na equação entre outro pormenor que é muito importante para a escolha de um novo técnico: dentro de pouco mais de um mês, a 24 de março, o clube vai a eleições e o atual presidente, desta vez, tem opositor. Júlio Vieira de Castro já alertou que deve haver algum cuidado nas decisões que sejam tomadas nesta altura da temporada.



Pedro Martins, de 47 anos, esteve em Guimarães uma época e meia, sendo que esta foi a primeira vez que foi demitido.