V. Guimarães vence na Vidigueira

Equipa dos distritais fez um golo e teve sempre a baliza como alvo enquanto houve força.

Por Alexandre M. Silva | 09:55

O resultado dilatado não deixou dúvidas. Mas quem assistiu ao jogo ainda acreditou, sobretudo na primeira a parte, que o Vasco da Gama da Vidigueira, que milita no distrital de Beja, podia bater o pé ao V. Guimarães, da Liga principal.



Aliás, no final da partida, Pedro Martins, foi claro no resumo do desafio. "Jogo difícil enquanto o adversário teve forças.



Criou-nos dificuldades, sobretudo no final da primeira parte", disse. O Vitória marcou aos 4’. Fez mais dois golos antes da meia hora de jogo.



Foi nos últimos 15 minutos, depois do tento de honra do clube alentejano, apontado por João Pazinho, que a equipa local ameaçou a a baliza de Miguel.



"Obrigámos o Vitória a passar mal. Festejámos o nosso golo como se não houvesse amanhã", referiu o treinador do clube local, Hugo Relíquias.



Na segunda parte, os jogadores do Vasco foram traídos pelas pernas. O Vitória dominou e acabou por golear.