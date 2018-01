Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

V. Setúbal derrota Oliveirense e está na final da Taça da Liga

Partida terminou com dois golos marcados pela equipa sadina.

22:46

O Vitória de Setúbal, da I Liga, venceu esta terça-feira a Oliveirense, da II Liga, por 2-0 e tornou-se no primeiro finalista da Taça da Liga de futebol, cuja 'final four' da 10.ª edição decorre em Braga.



Os sadinos chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Gonçalo Paciência, aos 27 minutos, tendo Allef, já no segundo minuto de descontos (90+2), confirmado o triunfo.



Na final, agendada para sábado, a equipa setubalense vai defrontar o vencedor do encontro entre FC Porto e Sporting, que se disputa na quarta-feira, pelas 20h45.