“Vamos à luta e fazer pela vida”, diz Rui Vitória

Três mil adeptos apoiam os encarnados em Old Trafford e alimentam o sonho do apuramento, apesar de a equipa ter zero pontos.

"Vamos à luta. Vamos fazer pela vida", afirmou ontem Rui Vitória, treinador do Benfica, na antevisão do jogo de hoje (19h45, Sport TV5 e RTP1) frente ao Man. United. O encontro é decisivo para os tetracampeões nacionais, que ainda não pontuaram no Grupo A da Liga dos Campeões.



Com Luisão e André Almeida castigados, Rui Vitória vai ser forçado a mexer na defesa, mas mostra-se confiante na resposta da equipa. "Estamos preparados para jogar de várias formas. Nestes momentos mais exigentes, às vezes, nascem novas realidades e oportunidades", sublinhou, sem confirmar se Douglas vai ou não ser lançado no lado direito da defesa.



"Todos os jogadores que trouxe estão prontos", disse sobre o brasileiro que falhou os últimos dois jogos por problemas físicos. Ao centro, Lisandro e Jardel são os dois candidatos para render o castigado Luisão e fazer companhia a Rúben Dias.



De resto, o alegado interesse do Man. United no jovem jogador de 20 anos foi um dos temas da conferência de imprensa . "O Rúben está a ter uma progressão imensa e a evoluir de forma significativa. Tem um potencial enorme, vai crescer muito", destacou o técnico, que se desdobrou em elogios ao adversário, que lidera o grupo e que está praticamente apurado para os oitavos de final. "Não nos preparámos para facilidades, mas para um jogo de exigência máxima", garantiu Rui Vitória.



Os benfiquistas vão estar em grande número em Old Trafford. Dos mais de 70 mil adeptos no ‘Teatro dos Sonhos’, cerca de três mil vão apoiar a equipa portuguesa.



Pizzi: "Sei que posso fazer melhor"

"No futebol não há estatutos de titular indiscutível nem de suplente indiscutível. Todos os jogadores passam por fases menos boas. Sei que posso fazer melhor", disse o médio Pizzi, que deve regressar ao onze.



"Será duro para nós"

"Vai ser um jogo duro para nós, mas acho que o Benfica sabe que também não tem um jogo fácil. Ninguém aqui pensa noutro jogo que não seja no do Benfica - é só Benfica, Benfica, e só Liga dos Campeões", frisou José Mourinho, ao deixar a garantia que, apesar de já estar praticamente apurado para os ‘oitavos’, o United não vai facilitar ou pensar no próximo jogo diante do Chelsea, no domingo.



"Os jogadores sentiram que foi fácil ganhar aos outros adversários, mas não ao Benfica. Ficou 0-1, mas facilmente poderia ter sido 0-0 ou 1-0. O Benfica tem mais qualidade individual, coletiva, tática e é muito melhor do que os outros dois adversários do grupo", disse o português que, por isso, considera que as águias têm equipa para surpreender o Man. United.



"O Benfica tem normais e legítimas ambições para ganhar o jogo e tentar uma última oportunidades de se qualificar", destacou o português que procura assegurar o 1º lugar do grupo.



Vitória mantém sonho vivo

Em caso de vitória, o Benfica continua a sonhar com os oitavos de final. Porém, um triunfo do Basileia complica as contas.



Empate fica dependente

Com o empate, as águias ficam com poucas hipóteses de apuramento apenas se o Basileia não vencer o CSKA.



Derrota não afasta águias

Se perder, o Benfica só é eliminado se o Basileia pontuar. Com 6 pontos, a águia pode passar, mas será preciso um milagre.