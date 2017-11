Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vamos ganhar se corrigirmos os erros”, diz Sérgio Conceição

Apenas a vitória interessa ao FC Porto para continuar a sonhar com a Liga dos Campeões.

Por Paulo Jorge Duarte | 06:00

Sérgio Conceição não quer ver os mesmo erros, na partida de hoje com o RB Leipzig, que provocaram a derrota por 3-2 na Alemanha, na jornada anterior do grupo G da Liga dos Campeões. O treinador azul-e-branco tem a consciência de que o resultado deveria ter sido outro.



"O FC Porto deveria ter feito mais no jogo anterior com o RB Leipzig, estávamos preparados para isso, mas cometemos erros individuais e coletivos e foi, por isso, um jogo menos bem conseguido. Fomos penalizados por isso mas, a jogar no Estádio do Dragão, temos de aumentar a intensidade e a agressividade do nosso jogo para mantermos o nível que já demonstramos no campeonato" afirmou Sérgio Conceição.



Ao Besiktas, líder do grupo, basta pontuar, hoje, diante do Mónaco para garantir a passagem à fase seguinte. "Independentemente da importância dos jogos dos adversários, o FC Porto tem de manter o foco nesta partida e neste adversário. Qualquer resultado do Besiktas só nos interessará se o nosso resultado for positivo" disse o treinador dos dragões.



Para vencer o RB Leipzig, uma equipa forte do campeonato mais competitivo do Mundo, temos de melhorar a dinâmica do coletivo, de limitar os pontos fortes da equipa adversária, e de aumentar a nossa dimensão ofensiva" acrescentou Sérgio Conceição.



A titularidade de José Sá é um assunto que continua por consolidar. No polo oposto, Iker Casillas também não sabe quando dará o seu contributo . "Para revelar se o José Sá será titular, teria de falar nos outros 19 e isso não faço. Apenas revelo num ou noutro caso e aqui não há caso nenhum" sentenciou Sérgio Conceição.



Leonardo Jardim e o jogo decisivo

"É um um jogo importante e decisivo. Só a vitória nos interessa", disse Leonardo Jardim, treinador do Mónaco, que hoje defronta o Besiktas . Os monegascos são últimos no grupo G.



PORMENORES

Histórico no Dragão

Em 15 jogos disputados no Estádio do Dragão frente a equipas alemãs, o FC Porto venceu 8 encontros, empatou 3 e perdeu 4. A maior vitória foi em 2006 frente ao Hamburgo (4-1), para a fase de grupos da Champions.



Espanhóis em peso

O treino de ontem no Olival ficou marcado pelo elevado número de jornalistas espanhóis. O recente episódio que relegou Casillas para o banco estará na origem da grande afluência dos media espanhóis.



Boa-disposição de Casillas

"Não sabia que estava a treinar com Rocky ‘Felipe’ Balboa…", escreveu nas redes sociais Iker Casillas, a acompanhar uma foto do treino de ontem do FC Porto. O jogador brasileiro, que surge na imagem com os punhos erguidos, respondeu com humor ao companheiro de equipa.



"Casillas, cuidado. Estou a praticar", brincou Felipe.



O defesa-central, de 28 anos, tem sido nas últimas semanas alvo de muitas críticas devido a algumas entradas que não foram sancionadas pelos árbitros na Liga.