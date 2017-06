Van Niekerk bate melhor marca mundial dos 300 metros

Usain Bolt também esteve neste 'meeting' de Ostrava, mas as duas 'estrelas' evitaram-se, já que jamaicano preferiu alinhar nos 100 metros, que ganhou, com a marca de 10,06 segundos.



Nos Mundiais de Londres, em agosto, na despedida de alta competição de Bolt, também não se deverão cruzar, já que Bolt não se inscreveu para os 200 metros e van Niekerk em princípio não correrá os 100 metros.



O sul-africano Wayde van Niekerk voltou esta quarta-feira a bater um máximo mundial do norte-americano Michael Johnson, ao correr os 300 metros em 30,81 segundos, no 'meeting' de atletismo de Ostrava, na República Checa.Van Niekerk já nos Jogos Olímpicos do Rio2016 tinha 'riscado' da lista de recordes do mundo outra marca de Johnson, a dos 400 metros, tudo apontando agora para que a próxima meta seja o máximo dos 200 metros, que está na posse de Usain Bolt.A vitória de van Niekerk neste 'meeting' de Ostrava foi conseguida com impressionante vantagem, em 30,81 segundos, contra 31,44 de Isaac Makwala, do Botsuana.