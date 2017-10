Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vão deixá-los cair a todos”, diz Francisco J. Marques

Dragões implicam Rui Gomes da Silva e atacam Luís Filipe Vieira.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:24

Francisco J. Marques divulgou nova troca de mails, agora envolvendo Rui Gomes da Silva, antigo ‘vice’ do Benfica, e Paulo Gonçalves, assessor jurídico dos encarnados. Em causa, uma revelação do ex-árbitro Jorge Coroado, na CMTV, em 2014, que afirmava que as águias levariam árbitros de jogos europeus a locais de diversão noturna.



Um primeiro mail de um Viriato Viseu - "nickname de alguém com muito poder, de um escritório de advogados importante e que é de Viseu", segundo o Diretor de Comunicação dos dragões, chega com o vídeo de Coroado a Rui Gomes de Silva, que o encaminha para Gonçalves e João Gabriel.



"Paulo e João, o que podemos dizer sobre isto?", pergunta. "Eu não alimentava a novela e partia-lhe a cara’", responde Paulo Gonçalves. "Por mim, era isso. Se quiserem, chamo-lhe de tudo", devolve Gomes da Silva.



"Isto é o Benfica de Luís Filipe Vieira que combatemos", disse Marques. "Vão deixá-los cair a todos. Ao Pedro Guerra já aconteceu parcialmente, vai acontecer ao Paulo Gonçalves", frisou.



Contactado pelo CM, Jorge Corado não quis reagir a esta situação.



Herrera brilha pelo México

Um golo e uma assistência nos jogos pelo México aumentam a confiança de Herrera, que recuperou recentemente a titularidade no FC Porto. O selecionador mexicano diz que é preciso o treinador dar mais confiança ao médio.



PORMENORES

Pormenores pessoais

Segundo Francisco J. Marques, um mail foi enviado para Pedro Guerra com pormenores pessoais de Jorge Coroado, incluindo morada, número de filhos e nome completo da mulher.



Danilo e ‘Abou’ de volta

Danilo e Aboubakar voltaram das seleções e já treinaram ontem. André André é a única baixa para a Taça, amanhã (20h15), no Restelo, com o Lusitano de Évora. Hélder Malheiro arbitra.