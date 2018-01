Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Varela adia vinda de Vlachodimos para o Benfica

Guarda-redes alemão, contratado ao Panathinaikos, já só deve chegar à Luz em julho.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:54

O guarda-redes alemão Vlachodimos não deve ser reforço do Benfica já neste mês e tudo porque Bruno Varela tem feito esquecer a necessidade de reforçar a baliza, apurou o Correio da Manhã.



O ainda jogador do Panathinaikos, de 23 anos, já está contratado e estava previsto ser integrado já no plantel às ordens de Rui Vitória dada a instabilidade na baliza depois da saída de Júlio César (38 anos) e pela inexperiência do jovem Mile Svilar (18 anos).



Bruno Varela (23 anos) está de pedra e cal como titular na baliza das águias, que nesta altura da temporada só lutam por uma prova: a Liga.



O Benfica vê assim Vlachodimos ganhar ainda mais experiência no campeonato grego (é titular no Panathinaikos) para depois lutar por um lugar na baliza das águias na temporada 2018/19.



Ebuehi é o eleito para a defesa

Tyronne Ebuehi, internacional nigeriano, é o eleito de Rui Vitória para o lado direito da defesa. O jogador, de 22 anos, dos holandeses do Den Haag, é há muito seguido pelo gabinete de prospeção do Benfica.



Forte no aspeto defensivo e ofensivo, Ebuehi tem presença garantida no Mundial. A chegada do defesa é menos uma preocupação para Rui Vitória.



Já do lado esquerdo, a continuidade de Grimaldo não é certa, e Eliseu fica até ao final da época.