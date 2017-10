Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vasco Ribeiro em destaque no Meo Rip Curl Pro Portugal

Surfista de Cascais na 3ª ronda. ‘Kikas’ hoje na repescagem.

Por Filipe António Ferreira | 09:48

"Estou aqui para fazer o meu trabalho, mostrar o meu surf, ganhar ‘heats’, sem pressão, porque só tenho a ganhar aqui, não tenho nada a perder. Quero aprender e aproveitar a experiência", disse ontem Vasco Ribeiro, depois de bater o australiano Owen Wright na repescagem do Meo Rip Curl Pro Portugal em Peniche.



Hoje, na terceira ronda, o surfista de Cascais vai enfrentar nem mais nem menos que o atual líder do mundial, o havaiano John John Florence.



O campeão do mundo de juniores em 2014 e semifinalista da prova de Peniche em 2015 juntou-se na terceira eliminatória ao brasileiro Gabriel Medina, vencedor do circuito em 2014 e atual terceiro do ‘ranking’, igualmente repescado.



Frederico Morais, 13º da hierarquia, que também foi derrotado na primeira ronda, vai disputar hoje (caso as ondas o permitam) o acesso à terceira ronda frente ao norte-americano Nat Young.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro. Hoje, nova chamada dos surfistas pelas 07h45 com mais uma enchente em Supertubos em prespetiva.