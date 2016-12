Velejador francês Thomas Coville bate recorde do mundo em solitário

São várias as categorias para se realizar voltas ao mundo: em solitário com escala, sem escala, mas com tripulação, voltas ao mundo em solitário e sem escala em monocascos, voltas ao mundo em solitário, sem escala e em catamarã, os barcos mais rápidos e categoria na qual se inscreve Coville.

O navegador francês Thomas Coville, 'skipper' do veleiro 'Sodebo Ultim', estabeleceu hoje um novo recorde do mundo de vela em solitário, com a marca de 49 dias 3:07.38 horas.Coville, que partiu de Brest (França) em 06 de novembro último e cortou hoje a linha de chegada virtual instalada em Ouessant, na Bretanha, 'pulverizou' o anterior recorde em oito dias, marca que era pertença do seu compatriota Francis Joyon, que em 2008 tinha efetuado a volta em 57 dias 13:.06 horas.A marca de Coville é tão extreordinária se comparada com os três anos que foram necessários para o canadiano Joshua Slocum realizar pela primeira vez o feito, há mais de um século (1895).