Ventos fortes na Madeira condicionam viagem do Nacional

Os ventos fortes que se fazem sentir na ilha da Madeira podem por em risco o jogo do Nacional frente ao Rio Ave, que se iria disputar em Vila do Conde este domingo, pelas 16h00.



O voo que transportava a equipa do Nacional foi cancelado, depois do avião não ter conseguido aterrar no aeroporto do Funchal. Os responsáveis do emblema da Choupana estão em contacto com a Liga para tentar encontrar uma solução.



Durante este sábado, um avião da Easyjet que seguia de Lisboa teve de ser desviado para outro aeroporto, quando tentava aterrar no Aeroporto da Madeira. Outro voo da Transavia ficou na ilha de Porto Santo a aguardar melhoria das condições atmosféricas.

O que achou desta notícia?







14.3% Muito insatisfeito

14.3% 28.6%

28.6% 42.8%

42.8%

14.3% Muito satisfeito